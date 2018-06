Inhalt Seite 1 — Frankfurter Attentäter hinterließ Spuren im Netz Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frankfurt (dpa) - Seine Spuren hat Arid U. nicht nur am Tatort hinterlassen. Auch im Internet stoßen die Ermittler kurz nach den tödlichen Schüssen auf den 21-Jährigen.

Als «Abu Reyyan» soll er per Facebook den islamistischen Gotteskrieger gegeben haben, bevor er am Mittwoch am Frankfurter Flughafen die Waffe zückte und zwei US-Soldaten erschoss.

Ausgerüstet mit einer belgischen Pistole vom Typ «Fabrique National» und einer großen Menge Munition, wartete der junge, in Frankfurt aufgewachsene Kosovo-Albaner am Terminal 2 auf seine Opfer, eine Gruppe von US-Militärpolizisten, die nach Ramstein gebracht werden sollten. Schon in den ersten Vernehmungen gibt der junge Mann zu: Er wollte US-Soldaten töten.

Wegen des islamistischen terroristischen Hintergrunds hat auch die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe die Ermittlungen zum blutigen Anschlag an Deutschlands größtem Flughafen an sich gezogen. Die Behörde hüllte sich zwar bisher in Schweigen, will sich aber am Freitag in Karlsruhe äußern.

Denn viele Fragen sind auch nach dem Geständnis des 21-Jährigen noch offen: War Arid U. ein Einzeltäter und handelte auf eigene Faust? Oder war er Teil einer Gruppe? Die Polizei hat bislang keine Hinweise auf eine Terrorzelle, sagt Hessens Innenminister Boris Rhein (CDU). Sicher scheint hingegen, dass sich der junge Mann innerhalb von nur vier bis fünf Wochen im Internet selbst radikalisiert hat. So änderte er seinen Facebook-Zugang auf seinen Kampfnamen, der tiefe Religiosität signalisieren soll.

Eine zentrale Rolle in der Entwicklung spielt wohl ein marokkanischer Hassprediger, der schon aus mehreren Frankfurter Moscheen wegen seiner radikalen Thesen herausgeflogen war. Mit diesem Sheik Abdellatif war Arid U. per Netzwerk genauso «befreundet» wie mit dem einschlägig bekannten Pierre Vogel, einem deutschen Konvertiten, der vor allem Jugendlichen den Heiligen Krieg predigt.

Ob der Attentäter den Behörden früher hätte auffallen müssen, bleibt die Frage. Der hessische Verfassungsschutzpräsident Roland Desch will noch nicht von einem «home-grown» Terroristen sprechen. Er sei aber möglicherweise ein Beleg dafür, wie sich auch einzelne Menschen so schnell radikalisieren könnten, dass sie dann einen Anschlag verüben. «Das ist ein Attentat, das aus dem Nichts kommt», erklärte Hessens Innenminister Rhein. Er prüft ein schärferes Vorgehen gegen den Frankfurter Prediger und dessen Verein und Internetpräsenzen.