EU stockt Soforthilfe für Libyen erneut auf

Brüssel (dpa) - Die EU verdreifacht die Soforthilfe für Flüchtlinge aus Libyen auf 30 Millionen Euro. In dem Land deutet immer mehr auf einen langwierigen Bürgerkrieg hin. Der libysche Staatschef Muammar al-Gaddafi ließ heute mehrere Ziele im Rebellengebiet bombardieren. Der Strom der Flüchtlinge wuchs währenddessen weiter an. Deutschland beteiligt sich deswegen an einer internationalen Hilfsaktion für ägyptische Flüchtlinge. Gegen Gaddafi und seine Söhne wird jetzt beim Internationalen Strafgerichtshof wegen schwerer Verbrechen gegen die Menschlichkeit ermittelt.

De Maizière und Friedrich im Amt

Berlin (dpa) - Zwei Tage nach dem Rücktritt von Karl-Theodor zu Guttenberg hat Kanzlerin Angela Merkel zwei neue Minister. Bundespräsident Christian Wulff überreichte dem zu Guttenberg-Nachfolger Thomas de Maizière und dem neuen Innenminister Hans-Peter Friedrich die Ernennungsurkunden. Jetzt gibt es neuen Ärger mit der CSU. Deren Chef Horst Seehofer verlangte ein Gespräch mit der CDU-Chefin. Der Grund: Bundestagspräsident Norbert Lammert und die Merkel-Vertraute Annette Schavan seien dem damaligen Verteidigungsminister in den Rücken gefallen.

Guttenberg vor Ermittlungsverfahren

Bayreuth (dpa) - Nach dem Ende seiner Immunität steht Ex-Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg nun vor einem Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft. Zudem wird die Universitätskommission zur Untersuchung der Plagiatsvorwürfe seine umstrittene Doktorarbeit nach einem Bericht des Magazins «Stern» als Täuschung einstufen. Dennoch will zu Guttenberg sich weiter politisch engagieren: Auf eigene Kosten wird er in seinem Wahlkreis ein Bürgerbüro betreiben.

Flughafen-Attentäter hielt im Netz Kontakt zu Islamisten