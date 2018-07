Hamburg (dpa) - Wie viele Köche sorgen in Spitzenrestaurants eigentlich für die Haute Cuisine? Das Magazin «Der Feinschmecker» hat nachgefragt und das auch nach seiner Meinung sehr erstaunliche Ergebnis in seiner März-Ausgabe veröffentlicht.

Die Mannschaftsstärke in den Gourmet-Restaurants ist nämlich sehr unterschiedlich. Beispiele: Im Münchner «Tantris» arbeiten 15 Köche, in der «Residenz Heinz Winkler» in Aschau 19, im Restaurant «Die Quadriga» in Berlin 20, im «Fischers Fritz» in Berlin 33 und im Hamburger «Jacobs Restaurant» sogar 36. (Quelle: «Der Feinschmecker», Heft 3, März 2011, 6 Euro; die Umfrage fand im Januar statt).