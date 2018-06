Brüssel (dpa) - Die Nato will «für jeden Eventualfall» in Libyen gerüstet sein. Dies sagte eine Sprecherin des Bündnisses in Brüssel auf die Frage, ob die Nato eine Flugverbotszone in Libyen vorbereite. Alle 28 Nato-Regierungen hätten bei einem Treffen des Nato-Rates große Sorge über die anhaltende Gewalt und die ernste humanitäre Lage in Libyen gezeigt. Die «Süddeutsche Zeitung» hatte berichtet, die Nato arbeite unter Hochdruck an Plänen für eine Flugverbotszone über Libyen.

