Wiesbaden (dpa) - Der Attentäter vom Frankfurter Flughafen hat seine Tat gestanden. Der 21 Jahre alte Kosovare habe sich in den ersten Vernehmungen geäußert, berichtet der hessische Innenminister Boris Rhein in Wiesbaden. Es handele sich nach ersten Ermittlungen um einen radikalisierten Islamisten. Vermutlich habe er als Einzeltäter gehandelt. Zumindest sei derzeit kein Terror-Netzwerk hinter dem Mann zu erkennen. Er hatte gestern zwei US-Soldaten erschossen und zwei verletzt. Die Verletzten schweben noch in Lebensgefahr.

