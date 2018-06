Berlin (dpa) - Letzte Amtshandlung: Zwei Tage nach seiner Rücktrittserklärung hat Karl-Theodor zu Guttenberg das Verteidigungsministerium an Thomas de Maizière übergeben. Der Wechsel an der Ministeriumsspitze wurde mit militärischen Ehren vollzogen. Bei der feierlichen Zeremonie am Bendlerblock in Berlin schritten Guttenberg und de Maizière die Ehrenformation des Wachbataillons ab. Anschließend legten sie einen Kranz am Ehrenmal der Bundeswehr nieder. Zuvor hatte Guttenberg seine Entlassungsurkunde von Bundespräsident Christian Wulff erhalten.

