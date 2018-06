Ringer Bolaghi holt erste deutsche EM-Medaille

Dortmund (dpa) - Freistilringer Saba Bolaghi hat mit Bronze bei den Europameisterschaften in Dortmund die erste Medaille für Deutschland geholt. Der 21-Jährige vom RWG Mömbris/Königshofen setzte sich am Mittwoch im «kleinen Finale» gegen Gergely Wöller aus Ungarn mit 4:1 und 1:1 durch. Nick Matuhin verlor in der Klasse bis 120 Kilogramm dagegen sein Match um Bronze gegen Dániel Ligeti aus Ungarn mit 0:1 und 0:2.

DFB-Sportgericht sperrt früheren Profi Schnitzler

Frankfurt/Main (dpa) - Der in den Wettskandal verwickelte frühere Bundesliga-Profi René Schnitzler ist vom DFB-Sportgericht vorläufig gesperrt worden. Schnitzler ist nach DFB-Angaben «dringend verdächtig, sich eines unsportlichen Verhaltens» schuldig gemacht zu haben. Er hatte vor dem DFB-Kontrollausschuss eingeräumt, 2008 für fünf Meisterschaftsspiele des FC St. Pauli Manipulations-Absprachen mit einem Wettpaten getroffen zu haben. Es liegen nach DFB-Angaben derzeit aber keine Anhaltspunkte dafür vor, dass Schnitzler tatsächlich Spiele manipuliert hat.

Matthäus bestreitet Gagenzahlung für Grosny-Spiel

Berlin (dpa) - Lothar Matthäus hat Vorwürfe zurückgewiesen, ein Antrittsgeld für eine politisch heikle Werbepartie in Tschetschenien angenommen zu haben. Er wisse von nichts und sei nur dorthin gefahren, um an der Veranstaltung teilzunehmen, sagte er. Zuvor hatte die brasilianische Zeitung «Estado de Sao Paulo» berichtet, dass bei der Fußball-Partie vor drei Wochen jeder Spieler angeblich ein Antrittsgeld von rund 215 000 Euro erhalten habe. Initiator der Partie in Grosny war der umstrittene Republikchef Ramsan Kadyrow.

Bremer Pizarro fällt aus - Frings vor Rückkehr