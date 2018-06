Los Angeles (dpa) - Der kanadische Filmregisseur David Cronenberg («Tödliche Versprechen - Eastern Promises») hat für «Cosmopolis» neben Robert Pattinson auch Samantha Morton gewinnen können.

Wie das US-Branchenblatt «Hollywood Reporter» berichtet, sollen die Dreharbeiten zu dem Thriller in diesem Sommer in Toronto beginnen. Cronenberg verfilmt damit den gleichnamigen Roman des US- Autors Don DeLillo. Das Buch aus dem Jahr 2003 dreht sich um den New Yorker Eric Packer (Pattinson), mit 28 Jahren einer der mächtigsten internationalen Fondsmanager. Es folgt dem reichen Romanhelden einen chaotischen Tag lang auf dessen Weg durch Manhattan.

Die britische Darstellerin Samantha Morton spielte zuvor in Filmen wie «Minority Report», «In America» und «Sweet and Lowdown» mit.