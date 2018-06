Inhalt Seite 1 — Löw will Niederlage analysieren: Nicht dramatisch Seite 2 Auf einer Seite lesen

Mönchengladbach (dpa) - Die magere «Alltagskost» gegen Australien hatte auch Joachim Löw nicht recht geschmeckt. Trotz der Brachial- Kritik von Uli Hoeneß und der Pfiffe der Fans hält der Bundestrainer aber unbeirrt an seinem Test-Rezept für die EM-Titelmission 2012 fest.

«Ich sehe bei den jungen Spielern sehr viel Gutes, natürlich auch noch Verbesserungspotenzial, das ist klar», sagte Löw nach dem ernüchternden 1:2 der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen die harten «Socceroos» in Mönchengladbach.

Bis zum nächsten Probier-Länderspiel am 29. Mai in Sinsheim gegen Uruguay will Löw die Fehler in Ruhe analysieren, um die kurz danach anstehenden EM-Qualifikationspartien in Österreich und Aserbaidschan wieder zu einem Leckerbissen zu machen. «Das müssen wir aufarbeiten in den nächsten Tagen», kündigte der DFB-Chefcoach an. «Für mich ist wichtig, Schlüsse daraus zu ziehen, was einzelne Spieler betraf und dafür war es ein guter Test auf dem Weg zum nächsten Turnier.»

Gegen giftige Anmerkungen zu seiner Test-Philosophie wie von Bayern-Präsident Hoeneß setzte sich Löw aber jetzt schon energisch zur Wehr. «Das Spiel war auch wichtig in der Weiterentwicklung der Spieler.» Ein wenig süffisant verwies der 51-Jährige zudem auf Testpartien der Münchner. «Nächstes Jahr macht Bayern ein Spiel in der EM-Vorbereitung gegen Holland. Da werde ich auch mal fragen, ob das Sinn macht», merkte der Bundestrainer an.

Einzelergebnisse sind für Löw bei seinem Masterplan weiterhin nicht relevant. Die Niederlage - besiegelt durch die Tore von David Carney (61.), der das 1000. Tor gegen Deutschland erzielte, und Luke Wilkshire (64./Foulelfmeter) - ist bald schon Randnotiz, auch wenn der Fußball-Geschmack der Fans nicht getroffen wurde.

«Schlussendlich ist diese Niederlage nicht allzu dramatisch, denn es ging nicht um die Qualifikation. Ich kenne das seit vielen, vielen Jahren, dass über den Sinn oder Unsinn der Spiele gesprochen wird», sagte er - und kündigte weitere Experimente an. «Ich sehe 2005, 2007, 2009, 2011 in Testspielen immer mal wieder einen Rückschlag. Das wird auch 2013 oder 2015 so sein, in diesen Zwischenjahren», sagte er.

Jahre ohne WM- oder EM-Druck sind für Löw prädestiniert, Zukunftsweichen zu stellen, daran änderte auch der vierte sieglose Test in dieser Saison nichts. Der Bundestrainer will wissen, «welche Spieler schaffen es Richtung Turnier». Gegen Australien konnten nicht viele schon ihre Tauglichkeit demonstrieren. Ein Gewinner des Abends hieß André Schürrle.