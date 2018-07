Berlin (dpa) - Die Regierung gibt Rätsel auf: Sie sucht händeringend nach einer Begründung, wie sie ältere Atomkraftwerke dauerhaft vom Netz nehmen kann.

Es ist ein Pingpong-Spiel, das sich am Mittwoch die Sprecher der Bundesministerien liefern. Mal sagt die Sprecherin von Umweltminister Norbert Röttgen (CDU), dass die Kriterien für die Überprüfung der Atomkraftwerke jetzt erst einmal von der Reaktor-Sicherheitskommission (RSK) erarbeitet werden. Dann heißt es, man gehe «Schritt für Schritt» vor. Vize-Regierungssprecher Christoph Steegmans erklärt zum FDP-Vorstoß für eine Abschaltung von acht AKW: «Der Fahrplan steht, aber die Debatte läuft.» Die Opposition kritisiert, der Regierung fehle in der Atomfrage ein Kompass.

Ist die Entscheidung zur Abschaltung von acht AKW in der Regierung schon gefallen?

Offiziell noch nicht. Aber nach dem Luftballon, den FDP-Generalsekretär Christian Lindner steigen ließ, könnte es so kommen. Bisher gilt nur als ausgemacht, dass Isar I (Bayern), Neckarwestheim I (Baden-Württemberg) und Biblis A (Hessen) nicht mehr ans Netz sollen. Auch Brunsbüttel in Schleswig-Holstein werden kaum noch Chancen eingeräumt. Schwierig wird es, ein Abschalten der acht Meiler zu begründen. Möglich, dass der Schutz vor Flugzeugabstürzen zum Kriterium gemacht wird - das hat Röttgen bereits angedeutet. Erste Ergebnisse der RSK sollen am Donnerstag in Berlin vorgestellt werden. In dem 16-köpfigen Gremium sitzen Experten der Atomwirtschaft, Wissenschaftler und Ingenieure.

Könnten am Ende sogar mehr als acht Anlagen abgeschaltet werden?

Das ist das große Risiko. Ähnlich wie bei der «Abschaltorgie» am 15. März, als beim Treffen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der AKW-Länder aus drei oder vier Atommeilern plötzlich sieben plus das ohnehin abgeschaltete AKW Krümmel wurden, könnte sich eine Eigendynamik entwickeln. Der Unions-Obmann im Umweltausschuss, Josef Göppel (CSU), geht davon aus, dass es am Ende sogar bis zu zwölf Atomkraftwerke werden könnten.

Warum besteht dieses Risiko?