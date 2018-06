Los Angeles (dpa) - US-Regisseur Antoine Fuqua («Training Day») wird ein Historienepos über eine berühmte Konkubine inszenieren. Dem «Hollywood Reporter» zufolge will der Regisseur mit einer chinesischen Produktionsfirma noch vor Ende des Jahres in China drehen.

Als Vorlage dient die tragische Liebesgeschichte zwischen Yang Guifei, die zu den sogenannten vier Schönheiten des achten Jahrhunderts zählte, und dem damaligen chinesischen Kaiser Xuanzong. Das Drehbuch für den in chinesischer Sprache geplanten Film liegt schon vor, nun werden die Darsteller gesucht, hieß es.

Fuqua bereitet derzeit auch eine Filmbiografie über den 1996 getöteten Rapper Tupac Shakur vor. In diesem Sommer soll in Los Angeles, Las Vegas, New York und im US-Bundesstaat Georgia gedreht werden.