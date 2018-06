Frankfurt/Main (dpa) - Die Hoffnung auf eine Eingrenzung der Atomkatastrophe in Japan hat den Dax angetrieben. Bis zum Handelsschluss stieg der deutsche Leitindex um 1,77 Prozent auf 7057,15 Punkte. Er erreichte damit wieder den Stand vor dem verheerenden Erdbeben am 11. März, bei dem das Atomkraftwerk Fukushima zerstört wurde. Der Kurs des Euro sank auf 1,4095 US- Dollar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.