Amsterdam (dpa) - Der niederländische Islamgegner Geert Wilders muss sich doch in einem regulären Prozess wegen der mutmaßlichen Aufstachelung zum Hass gegen Muslime verantworten. Mit dieser Entscheidung wies das Bezirksgericht in Amsterdam den Antrag der Verteidigung auf Einstellung des Verfahrens zurück. Die Richter widersprachen dem Anwalt von Wilders in fast allen Punkten und ebneten damit den Weg zur Eröffnung des Hauptverfahrens gegen den Chef der populistischen Partei für die Freiheit. Wilders bezeichnet die Religion unter anderem als «faschistische Ideologie».

