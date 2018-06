Wiesbaden (dpa) - Ausbrecherkönig Thomas Wolf soll in der Untersuchungshaft einen Schwächeanfall erlitten haben. Die Verhandlung gegen den 58-Jährigen wegen Entführung und zweifachen Bankraubs vor dem Wiesbadener Landgericht wurde deshalb um eine Woche verschoben. Wolfs Anwalt sagte, sein Mandant sei in einer Zelle des Gerichtsgebäudes gestürzt. Wolf erhielt Medikamente und wurde mit zweistündiger Verspätung in den Gerichtssaal geführt. Ende letzter Woche hatte Wolf in dem Prozess seine Taten gestanden.

