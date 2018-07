Inhalt Seite 1 — Lage in Fukushima bleibt ernst Seite 2 Auf einer Seite lesen

Tokio (dpa) - Auch drei Wochen nach dem gewaltigen Erdbeben muss Japan mit der Gefahr eines Super-GAUs im Atomkraftwerk Fukushima leben. Die Lage in der Ruine bleibt extrem gefährlich, noch immer tritt Radioaktivität aus.

Im Wasser unter dem Atom-Wrack wurde ein 10 000-fach erhöhter Wert von Jod-131 gemessen. Die Strahlenbelastung im Meer vor Fukushima stieg auf neue Höchstwerte. Dennoch lehnt die japanische Regierung es ab, mehr Menschen in Sicherheit zu bringen.

Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy verteidigte bei einem Besuch in Tokio die Atomenergie als wichtiges Instrument zum Klimaschutz. Sarkozy ist der erste ausländische Staatschef, der Japan seit der Atom-Katastrophe besucht. Die Welt brauche Atomkraft, um den Klimawandel zu bekämpfen, sagte er laut der Nachrichtenagentur Kyodo.

Sarkozy forderte, dass die internationale Gemeinschaft über neue AKW-Sicherheitsstandards diskutieren sollte. Das Thema Sicherheit der Atomkraft müsse auch beim nächsten G-8-Gipfel Ende Mai in Frankreich zur Sprache kommen, sagte Ministerpräsident Naoto Kan. Japan werde aufgrund der Krise im Kraftwerk Fukushima Eins seine Atompolitik überprüfen, kündigte Kan an. Er regte an, Pläne zum Bau neuer Kernkraftwerke «grundlegend zu überdenken».

Am Samstag wird auch Außenminister Guido Westerwelle (FDP) Japan besuchen. Mit dem Abstecher nach Tokio wolle er Deutschlands Solidarität mit dem schwer getroffenen japanischen Volk zum Ausdruck bringen.

Mittlerweile hat die Betreiberfirma des Krisen-AKW damit begonnen, verstrahlte Trümmer mit Kunstharz zu besprühen, musste die Versuche aber wegen Regens wieder stoppen. Mit dem Kunstharz will Tepco unter anderem die Ausbreitung von radioaktivem Staub verhindern.

Unterdessen ist eine weitere deutsche Riesen-Pumpe auf dem Weg nach Fukushima. Das Gerät des Pumpenherstellers Putzmeister soll bei der Kühlung der überhitzten Atommeiler in Japan helfen. Eine erste Putzmeister-Pumpe spritzt seit längerem Wasser auf die Reaktoren.