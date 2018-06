Brüssel (dpa) - Das europäische Satellitennavigationssystem Galileo darf nach Ansicht Deutschlands nicht noch teurer werden. «Wir müssen weitere Kostensteigerungen ausschließen», forderte Verkehrsstaatssekretär Klaus-Dieter Scheurle am Rande eines Treffens mit Amtskollegen am Donnerstag in Brüssel.

Zudem solle die Europäische Kommission in den nächsten Monaten offenlegen, wie es zu den bisherigen Mehrkosten gekommen sei. Dann könnten die EU-Staaten gemeinsam mit der Brüsseler Behörde nach Sparmöglichkeiten suchen. «Vielleicht müssen wir auf den einen oder anderen Dienst verzichten», sagte Scheurle.

Zuletzt hatte die EU-Kommission die Kostenschätzung für Galileo um 1,9 Milliarden Euro auf insgesamt 5,3 Milliarden Euro angehoben. Die Betriebskosten korrigierte die EU-Behörde sogar um das drei- bis vierfache nach oben. Pro Jahr sollen 800 Millionen Euro fällig werden.

Die Kommission gestand am Donnerstag ein, dass sie sich weiterhin nicht bindend zum Finanzrahmen äußern könne. «Das ist ein umfassender, komplizierter Verhandlungsprozess», sagte EU-Verkehrskommissar Siim Kallas. Bislang ist nicht klar, wie die neuen Mehrkosten finanziert werden. Scheuerle schloss aus, dass die Mitgliedstaaten zusätzliches Geld beisteuern. «Das muss aus dem EU-Haushalt herausgeschnitten werden», sagte er.

Galileo soll Autofahrern, Landwirten oder Rettungsdiensten eine metergenaue Ortung bieten und so dem US-System GPS Konkurrenz machen. Ursprünglich sollte das europäische Prestigeprojekt bereits 2008 an den Start gehen. Wegen Streitigkeiten gab es aber immer wieder Verzögerungen. Ein eingeschränkter Betrieb soll nun ab 2014/2015 möglich sein. Das komplette System wird aus insgesamt 30 Satelliten bestehen, für Mitte des Jahres ist der Start der ersten zwei geplant.

Trotz aller Probleme sei Galileo nicht grundsätzlich gefährdet, betonte Scheuerle am Donnerstag in Brüssel. «Wir sind schon so weit vorangeschritten, da sind wir ja irgendwie zum Erfolg verdammt.»

Ratsbeschluss