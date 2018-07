Los Angeles (dpa) - Nach zwei Amtszeiten als Gouverneur von Kalifornien will Arnold Schwarzenegger (63) wieder als Superheld in Aktion treten. Der frühere Action-Star kehrt als Cartoon-Figur mit dem Namen «The Governator» ins Unterhaltungsgeschäft zurück.

Er habe diese Wortschöpfung von Anfang an «cool» gefunden, weil sie die Welt der Politik mit der des Filmgeschäfts verbinde, erzählt der «Terminator»-Star in der am Freitag erscheinenden US-Zeitschrift «Entertainment Weekly». Dem Promiportal «EW.com» lagen Auszüge aus dem Interview vor.

Schwarzenegger plant für das kommende Jahr eine TV-Zeichentrickserie und ein Comic-Buch. «Spider-Man»-Schöpfer Stan Lee steht ihm bei dem Projekt zur Seite. ««The Governator» wird ein großartiger Superheld sein, aber er ist auch Arnold Schwarzenegger», sagt Lee. Er wolle wichtige Elemente aus Schwarzeneggers Leben in die Geschichten einbauen, etwa seine Familie und seine politische Erfahrung. Als Superheld, der Verbrechen bekämpft, soll die Cartoon-Figur «Super Anzüge» besitzen, die ihr spezielle Fähigkeiten verleihen.

Der Zeichentrick-Governator hat Gehilfen, etwa das junge Computergenie Zeke Muckerberg, und gefährliche Widersacher. Seine Kommandozentrale liegt im Keller seiner Villa. «Mir gefällt die Idee, einen Stützpunkt unter dem Haus zu haben, von wo aus Schiffe und U-Boote gleich ins Meer auslaufen können», meint Schwarzenegger.

Im Februar, eineinhalb Monate nach dem Ende seiner Amtszeit als Gouverneur, twitterte der gebürtige Österreicher, dass er nun wieder Rollenangebote ernsthaft prüfe. Seit seinem Amtsantritt als Gouverneur im Jahr 2003 stand der Republikaner nur selten vor der Kamera. In dem Abenteuerstreifen «In 80 Tagen um die Welt» (2004) trat er kurz als Prinz Hapi in Aktion, in «The Kid & I» (2005) spielte er sich selbst in einer Gastrolle. Im vorigen Jahr war er in Sylvester Stallones Actionspektakel «The Expendables» zu sehen.