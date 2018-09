Hamburg (dpa) - Ein brennender Sattelzug im Hamburger Elbtunnel hat einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Rund 150 Menschen wurden in Sicherheit gebracht, darunter auch der Fahrer des 38-Tonners. Notärzte behandelten zwei Verletzte - einer hatte Rauchgas eingeatmet, ein anderer Herz- und Kreislaufprobleme. Mit dem massiven Einsatz von Löschschaum verhinderten die Einsatzkräfte ein Übergreifen der Flammen auf die Weizenladung des Sattelzugs. Etwa in der Mitte des viel befahrenen Autobahntunnels war der LKW in Flammen aufgegangen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.