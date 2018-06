Los Angeles (dpa) - Arnold Schwarzenegger will nach zwei Amtszeiten als Gouverneur von Kalifornien wieder als Superheld in Aktion treten. Der frühere Action-Star kehrt als Cartoon-Figur mit dem Namen «The Governator» ins Unterhaltungsgeschäft zurück. Er habe diese Wortschöpfung von Anfang an «cool» gefunden, weil sie die Welt der Politik mit der des Filmgeschäfts verbinde. Das sagte der «Terminator»-Star der US-Zeitschrift «Entertainment Weekly». Schwarzenegger plant für nächstes Jahr eine TV-Zeichentrickserie und ein Comic-Buch. «Spider-Man»-Schöpfer Stan Lee steht ihm zur Seite.

