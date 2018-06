Stuttgart (dpa) - Ein weitere deutsche Riesen-Pumpe ist auf dem Weg zum havarierten Atomkraftwerk Fukushima. Das Gerät soll bei der Kühlung der Atomruine in Japan helfen. Die 62 Meter lange Pumpe wurde am Morgen am Stuttgarter Flughafen in ein Frachtflugzeug verladen. Sie soll in Tokio Mitarbeitern des AKW-Betreibers Tepco übergeben werden. Die Geräte sollen zunächst Wasser auf die Meiler spritzen. Später werden sie eventuell für Beton-Arbeiten gebraucht. Dank der bis zu 70 Meter langen Arme kann Wasser von hoch oben in die beschädigten Reaktoren gepumpt werden.

