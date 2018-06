Hamburg (dpa) - Wegen eines brennenden Lastwagens im Hamburger Elbtunnel sind rund 150 Menschen aus der Röhre in Sicherheit gebracht worden. Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr niemand. Etwa in der Mitte des mehr als drei Kilometer langen Autobahntunnels war das Fahrzeug aus zunächst unbekannter Ursache in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.

