New York (dpa) - Hollywoodstar John Travolta kehrt als Mafioso auf die Leinwand zurück. In dem Film «Gotti: Three Generations» soll Travolta ein Mitglied der berüchtigten New Yorker Gotti-Familie spielen. Regisseur Nick Cassavetes, Travolta und John Gotti Jr. wollten am 12. April Einzelheiten über das Projekt bekanntgeben, berichtete das Branchenblatt «Variety». Das Skript dreht sich unter anderem um die schwierige Beziehung von Mafiaboss John Gotti zu einem seiner Söhne, der später aus den kriminellen Geschäften ausstieg.

