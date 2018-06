New York/Berlin (dpa) - Die Blogger-Plattform wordpress.com ist Ziel einer massiven Hacker-Attacke gewesen, die möglicherweise politische Motive hatte. Der DDoS-Angriff (Distributed Denial of Service) führte am Donnerstag (Ortszeit) zu erheblichen Beeinträchtigungen.

Zeitweise waren einzelne Blogs nicht zu erreichen. Der Chef von wordpress.com, Matt Mullenweg, erklärte im Fachdienst «The Next Web», alle drei Rechenzentren in Chicago, San Antonio und Dallas seien mit Datenmassen überflutet worden, die mehrere Gigabit pro Sekunde erreicht hätten. Ziel eines DDoS-Angriffs ist es, auf diese Weise, die Webserver lahmzulegen. Mullenweg sprach vom schwersten Angriff in der sechsjährigen Geschichte von wordpress.com. Es werde vermutet, dass sich die Attacke gegen ein einzelnes Blog gerichtet habe, das auf wordpress.com gehostet wird.

Wordpress ist eine Open-Source-Software für die Gestaltung von Blogs und anderen Web-Angeboten. Wordpress.com stellt nicht nur die Software, sondern auch den erforderlichen Platz auf einem Web-Server bereit. Rund 18 Millionen Blogs laufen auf der Plattform.

Bericht in «The Next Web»