München (dpa) - Auch Deutschlands Polit-Elite hofierte die IOC-Inspektoren für München 2018, doch der Effekt des Schaulaufens ist unkalkulierbar. «Deutschland ist bereit für die Winterspiele 2018», sagt der neue Sportminister Hans-Peter Friedrich.

Im stilvollen Antiquarium der Münchner Residenz schwärmten auch Bundeskanzlerin Angela Merkel, Außenminister Guido Westerwelle und Verteidigungsminister Thomas de Maizière vom bayerischen Wintermärchen in der Hoffnung, die IOC-Kundschafter positiv zu stimmen.

Die Münchner Olympia-Planer machten eine gute Figur beim fünftägigen Besuch der IOC-Evaluierungskommission, erhöhten die öffentliche Wahrnehmung für das Großprojekt Winterspiele 2018. Doch Probleme bleiben: Der Grundstücksstreit und das Bürgerbegehren in Garmisch-Partenkirchen bereiten der Bewerbungsgesellschaft weiter Unbehagen.

«Ich glaube, die Welt würde sich freuen, denn Deutschland ist ein toller Gastgeber», sagte Merkel, «wir haben alle Chancen, nach einem Sommermärchen, das wir mit der Fußball-WM hatten, jetzt ein Wintermärchen zu planen.» Bei Tomatenessenz und Kalbsrückensteak ließen sich die Prüfer des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) von der ersten Mannschaft aus Berlin umgarnen. Zur politischen Bestbesetzung fehlte nur Bundespräsident Christian Wulff, der aber ohnehin bei nahezu jedem Auslandsbesuch die Vorzüge der deutschen Bewerbung erwähnt.

Sportminister Friedrich bestätigte der IOC-Abordnung noch einmal die Regierungsgarantien und Unterstützung aller politischen Ebenen. Die Leidenschaft der Politik und des ganzen Landes sei in den Gesprächen rübergekommen. Emotionale Versprechen und das Werben politischer Schwergewichte sind die IOC-Vertreter gewöhnt. Bei ihren Reisen zu den Mitbewerbern Annecy und Pyeongchang traten Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy und Südkoreas Präsident Lee Myung Bak als hochmotivierte Gastgeber auf.

Nur drei der elf Mitglieder des IOC-Gremiums dürfen bei der Vergabe der Spiele am 6. Juli in Durban mitabstimmen. Den Abschlussbericht der IOC-Prüfer nannte selbst der deutsche Ober-Olympier Thomas Bach einen «wichtigen, aber nicht den entscheidenden Baustein».

Am 10. Mai wird die Analyse der Tester als Orientierungshilfe für die 103 stimmberechtigten IOC-Mitglieder veröffentlicht. Vorher werden sich alle drei Kandidaten noch bei internationalen Sport-Kongressen in Seoul und London präsentieren. Vom 17. bis 19. Mai steht im Bewerbungsmarathon ein technisches Briefing in Lausanne auf dem Programm, zu dem alle IOC-Mitglieder eingeladen sind, sich über die Kandidaturen zu informieren und Fragen zu stellen.