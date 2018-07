Inhalt Seite 1 — Bayern auf der Kippe - Letzte Chance für Gladbach? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Düsseldorf (dpa) - Nach einer auf nationaler Ebene verkorksten Saison geht es für Bayern München im letzten Drittel der Bundesliga-Spielzeit um Schadensbegrenzung. Das überraschende Aus im DFB-Pokal und der große Rückstand auf die Tabellenspitze haben beim Rekordmeister Alarmstimmung ausgelöst.

«Das ist vielleicht das wichtigste Spiel der Saison. Es geht da um Alles», sagte Bayern-Kapitän Philipp Lahm vor der Partie beim um zwei Punkte besser platzierten Tabellendritten Hannover 96. Sollte der Rekordmeister innerhalb von acht Tagen die dritte Pleite kassieren, dürfte es auch für Trainer Louis van Gaal eng werden.

Die seit vier Spielen unbesiegten Niedersachsen sehen dem Duell mit dem Meister gelassen entgegen. «Die Konstellation ist eine besondere. Wir wollen es am Samstag als normales Spiel sehen, Bayern möglichst viel abverlangen», sagte Sportdirektor Jörg Schmadtke in einem Interview mit dem Fachmagazin «kicker».

Pikant: Schon drei Trainer mussten in dieser Saison nach Niederlagen gegen Hannover ihren Hut nehmen: Zvonimir Soldo (1. FC Köln), Jens Keller (VfB Stuttgart) und Steve McClaren (VfL Wolfsburg). Hannovers Trainer Mirko Slomka glaubt indes nicht, dass die Begegnung für Bayern-Coach van Gaal eine Schicksalspartie wird. «Ich bin davon überzeugt, dass es auch nach dem Spiel in keinster Weise eine Trainerdiskussion geben wird.» Van Gaal sieht die Ziele noch in Reichweite: «Es zählt alleine das Resultat. Wenn wir gewinnen, sind wir Dritter.»

Allerdings droht den Bayern (42 Punkte) auch Gefahr von den Verfolgern. Im Duell des Tabellenfünften Mainz 05 (40) gegen den -sechsten Hamburger SV (37) wollen die Rheinhessen am Sonntag ihre internationalen Ambitionen unterstreichen. Doch auch der HSV sucht seine Chance. «Wenn man die Tabelle anschaut, dann weiß man sofort, was das für ein Spiel ist», sagte Hamburgs Profi Mladen Petric.

Im Tabellenkeller geht es für Borussia Mönchengladbach (19 Punkte) gegen 1899 Hoffenheim um die vielleicht letzte Chance, den Anschluss ans rettende Ufer zu schaffen. Allerdings konnten die Gladbacher sowohl in der Bundesliga als auch in der 2. Liga noch nie gegen die Kraichgauer gewinnen. Borussen-Coach Lucien Favre fordert von seinem Team drei Punkte. «Wir müssen auf Sieg spielen, aber nicht Harakiri.»

Im Mittelpunkt des Existenzkampfes steht das Südwest-Derby zwischen den beiden in 2011 noch sieglosen Teams von Eintracht Frankfurt und des 1. FC Kaiserslautern. «Der Knoten muss endlich platzen», fordert Eintracht-Trainer Michael Skibbe, dessen Team seit sieben Rückrundenspielen ohne Erfolg ist und seit 634 Minuten keinen Treffer mehr erzielt hat. Den Pfälzern droht im Falle einer Niederlage erstmals der Sturz auf einen direkten Abstiegsplatz.