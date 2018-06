Madrid (dpa) - Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid muss bis zu zwei Wochen auf seinen Stürmerstar Cristiano Ronaldo verzichten. Der 26-Jährige werde zehn bis 15 Tage fehlen, teilte der Verein mit.

Der Portugiese hatte sich beim 7:0-Kantersieg über den FC Málaga eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen. Unmittelbar nach seinem dritten Tor hatte Ronaldo in der 77. Minute den Platz verlassen müssen. Real hofft aber, dass er der Mannschaft dennoch am 16. März im Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Olympique Lyon zur Verfügung steht. Das Hinspiel endete 1:1. Mit bislang 27 Treffern in dieser Saison ist der Portugiese der beste Torschütze der Madrilenen.