Madrid (dpa) - Auf die Freude über den 7:0-Kantersieg gegen den FC Málaga folgte bei Real Madrid der Schock: Einen Tag nach ihrem höchsten Liga-Erfolg dieser Saison erfuhren die «Königlichen», dass sie bis zu zwei Wochen auf Stürmerstar Cristiano Ronaldo verzichten müssen.

Zehn bis 15 Tage werde der 26-Jährige brauchen, um von seinem Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zu genesen, teilte der Rekordmeister mit. Der Portugiese wird somit in der Liga gegen den Tabellen-12. Racing Santander und den 17. Hércules Alicante fehlen. Real hofft, dass Ronaldo der Mannschaft am 16. März im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Angstgegner Olympique Lyon wieder zur Verfügung steht. Das Hinspiel endete 1:1.

Gegen den FC Málaga hatte «CR7» mit seinem fünften Hattrick der Saison noch dazu beigetragen, den Rückstand Reals auf Spitzenreiter FC Barcelona auf sieben Punkte zu verkürzen. Doch unmittelbar nach seinem dritten Treffer musste er in der 77. Minute verletzt vom Platz. «Ich denke, am Sonntag bin ich wieder fit», hatte er vor der Diagnose noch getwittert. Für die Madrilenen ist die Zwangspause des Portugiesen im Kampf um den Titel ein herber Rückschlag: Mit bislang 27 Treffern in dieser Saison ist er ihr bester Torschütze. Ronaldo war bis jetzt auch der einzige Feldspieler, der alle Partien der «Königlichen» in Liga und Champions League bestritten hatte.

Lob für die Leistung gegen den FC Málaga erhielt auch der deutsche Nationalspieler Mesut Özil. «Xabi Alonso hielt das Steuer, Özil den Kompass, und so war jeder Angriff die Ankündigung eines Tores», lobte die Zeitung «El País» den Ex-Bremer. Das Sportblatt «Marca» meinte: «Özil war wieder die zentrale Figur. Wenn er den Ball hat, übernimmt er die ganze Verantwortung.» Der verletzte Ex-Stuttgarter Sami Khedira fehlte in der Partie, in der neben Ronaldo auch noch Karim Benzema (27., 62.), Angel di María (36.) und Marcelo (45.) trafen.