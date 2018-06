Inhalt Seite 1 — EADS gibt sich bei Tankfliegern geschlagen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Washington (dpa) - Der europäische Luftfahrt- und Rüstungskonzern EADS gibt sich beim «Jahrhundert-Auftrag» der US Air Force geschlagen.

«Wir haben uns entschieden, keinen Protest einzulegen», sagte der Vorstand von EADS Nordamerika, Ralph Crosby, am Freitag in Washington. Damit steht der Lieferung von am Ende 179 Tankflugzeugen durch den Erzrivalen Boeing an die amerikanische Luftwaffe nun nichts mehr im Wege.

EADS hatte sich zuvor mit Pentagon-Vertretern getroffen. Bei dem Treffen hatte das US-Verteidigungsministerium seine Gründe dargelegt, warum Boeing den Auftrag gewonnen hat, obgleich die Europäer das größere und modernere Flugzeug ins Rennen geschickt hatten. «Boeings Angebot lag preislich unter unserem», sagte Crosby. «Es gibt keine Basis für einen Protest.»

Nach Angaben von Crosby lag Boeings Angebot bei 31,5 Milliarden Dollar, während EADS über die gesamte Laufzeit hinweg mit 35 Milliarden Dollar kalkulierte. Boeing habe EADS unter allen Umständen aus dem Land fernhalten wollen, sagte Crosby. Das US-Verteidigungsministerium hatte vor einer Woche den Zuschlag für den heimischen Hersteller verkündet. Vize-Verteidigungsminister William Lynn hatte die Entscheidung vor allem mit günstigeren Betriebs- und Wartungskosten der Boeing-Maschinen begründet.

Ursprünglich sollte der Auftrag ohne große Ausschreibung an Boeing gehen, es folgten Proteste. Dies war schon die dritte Runde im Kampf um den größten Auftrag der Luftfahrt-Geschichte. Gegenüber dem Angebot aus dem Jahr 2002 habe Boeing nun 16 Milliarden Dollar weniger verlangt, rechnete EADS vor. «Wir sind stolz darauf, dass unsere Beteiligung an der Ausschreibung dem Steuerzahler viel Geld spart», sagte EADS-Manager Crosby.

Manche Analysten und auch Crosby bezweifeln mittlerweile, dass Boeing überhaupt noch etwas an den Tankflugzeugen verdient. Dennoch gilt Boeing als klarer Sieger: Denn EADS ist der wichtige US-Rüstungsmarkt weiterhin in großen Teilen versperrt. «Wir werden unsere Gespräche mit dem Verteidigungsministerium fortsetzen», sagte Sean O'Keefe, Chef von EADS Nordamerika. «Wir haben die Rückmeldung bekommen, dass unser Angebot gut war und alle Kriterien erfüllt hat.»

Die Europäer rechnen sich Chancen auf zukünftige Aufträge aus. Bislang ist EADS vor allem mit Hubschraubern ihrer Tochter Eurocopter mit den Vereinigten Staaten im Geschäft. Hätte der Konzern den «Jahrhundert-Auftrag» gewonnen, hätte er eigens ein Werk in Alabama errichtet, wo auch Airbus-Frachtmaschinen gebaut werden sollten. Damit wäre EADS tief ins Gebiet des Erzrivalen vorgedrungen.