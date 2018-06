Genthin/Magdeburg (dpa) - Auf einem Schießübungsplatz bei Genthin in Sachsen-Anhalt hat die Polizei drei Leichen gefunden. Bei den Toten handelt es sich um zwei Männer und eine Frau. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus. Die Umgebung des Tatorts wird unter anderem mit Hubschraubern abgesucht. Die Leichen waren nach einem Hinweis von Zeugen am Abend auf dem Schießübungsplatz an der Bundesstraße 107 entdeckt worden. Die Opfer sollen zu diesem Zeitpunkt höchstens einige Stunden tot gewesen sein. Zur Identität der Toten ist noch nichts bekannt.

