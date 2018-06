München (dpa) - Deutschland ist nach Angaben von Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich bereit für die Olympischen Winterspiele 2018. In einer seiner ersten Amtshandlungen sicherte er den IOC-Prüfern in München die Unterstützung aller politischen Ebenen für die Bewerbung der Stadt zu. Deutschland sei ein verlässlicher Partner. Seit Montag war eine Evaluierungskommission des Internationalen Olympischen Komitees in München unterwegs. In Friedrichs Ressort fällt auch die Zuständigkeit für den Sport.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.