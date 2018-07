Magdeburg (dpa) - Die Polizei hat die Leiche eines Mannes gefunden. Bei dem Toten handelt es sich vermutlich um den 28-Jährigen, der drei Menschen auf einem Schießstand in Sachsen-Anhalt erschossen haben soll. Das sagte der Stendaler Staatsanwalt Thomas Kramer. Die Leiche sei in einem Auto in der Nähe von Haldensleben bei Magdeburg gefunden worden. Kramer bestätigte damit einen Hinweis von Radio SAW. Die drei Toten waren gestern in Genthin gefunden worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.