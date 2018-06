Rio de Janeiro (dpa) - In Brasiliens Karnevalshochburg Rio de Janeiro haben die Narren offiziell das Zepter übernommen: Bürgermeister Eduardo Paes übergab den Schlüssel der Stadt symbolisch an «König Momo», der die närrischen Truppen nun während der tollen Tage bis Aschermittwoch «regiert». Die Narren zogen durch die Straßen und tanzten maskiert oder in knappen Kostümen zu heißen Sambarhythmen. Das Hauptspektakel beginnt aber erst am Sonntagabend, wenn die besten Sambaschulen um die begehrte Karnevalskrone kämpfen.

