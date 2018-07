New York (dpa) - Profi-Boxer Mike Tyson (44) züchtet Tauben für Flugwettbewerbe. Gegen mögliche Vorurteile setzt es sich sofort zur Wehr.

«Jeder denkt, Tauben sind fliegende Ratten. Der gängigen Meinung zufolge ist Taubensport nur was für Proleten. Das habe ich auch zuerst gedacht. Aber es ist eine ziemlich komplexe Sache», sagte er der US-Tageszeitung «USA Today». Bereits als zehnjähriger Junge in Brooklyn stand er auf die Vögel und stahl sogar Geld, um sich die ersten Tauben zu kaufen, wie er zugab. Später lernte er von Züchtern und Trainern den richtigen Umgang mit den Tieren. Die Vögel werden hunderte von Kilometern weit weg von ihrem Heimatschlag ausgesetzt und fliegen dann gegen ihre Rivalen um die Wette zurück. Tyson erinnert das ein bisschen an seine eigene Lieblings-Sportart. «Es gibt viele Hochs und Tiefs dabei. Wie beim Boxen. Man ist ganz oben, wenn man gewinnt», betonte er.