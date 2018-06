Inhalt Seite 1 — Bayern auch in Hannover besiegt - Hoffnung für VfB Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Dem FC Bayern München droht eine Saison ohne Champions League-Teilnahme. Der Rekordmeister verlor am 25. Spieltag auch die als «Endspiel um Europa» bezeichnete Partie bei Hannover 96 mit 1:3 und liegt als Tabellen-Vierter bereits fünf Punkte hinter den Niedersachsen zurück.

Die dritte Pflichtspiel-Niederlage in Serie ausgerechnet in den «Wochen der Wahrheit» bringt auch die Position von Trainer Louis van Gaal bei den Bayern arg ins Wanken.

Aus der Niederlage der Münchner schlug Bayer Leverkusen Kapital. Die Werkself besiegte den VfL Wolfsburg mit 3:0 und setzte sich auf Platz zwei um sieben Punkte vom Titelverteidiger ab.

Weiter im Aufwind ist der 1. FC Nürnberg, der nach dem 5:0-Sieg gegen den FC St. Pauli die Europa League ins Visier nimmt. Im Tabellenkeller schöpfen der VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach wieder Hoffnung. Die Schwaben bezwangen Schalke 04 mit 1:0, Schlusslicht Gladbach schlug 1899 Hoffenheim mit 2:0. Eintracht Frankfurt und der 1. FC Kaiserslautern warten nach dem 0:0 weiter auf ihren ersten Rückrundensieg.

Hannover 96 in der Königsklasse, Bayern München in Europas 2. Liga - nach dem 3:1-Sieg der Niedersachsen über den Branchenriesen ist das keine Utopie mehr. Mohamed Abdellaoue in der 16. Minute, Konstantin Rausch (51.) und Sergio Pinto (62.) mit tatkräftiger Unterstützung von Bayern-Schlussmann Thomas Kraft machten den K.o. des Favoriten perfekt, dessen Saisonziel Platz zwei in größte Gefahr geraten ist. Daran änderte der Anschlusstreffer durch Arjen Robben (55.) nichts. 18 Minuten vor dem Ende sah Münchens Abwehrspieler Breno wegen einer Unbeherrschtheit die Rote Karte.

Auch ohne Michael Ballack, der auf eigenen Wunsch nicht im Kader stand, machte Bayer Leverkusen kurzen Prozess mit den «Wölfen». Nach Treffern von Lars Bender (21.), Renato Augusto (29.) und Stefan Kießling (45.+1) war die Partie schon vor der Pause entschieden. Der VfL ist nach der erneuten Niederlage nur noch einen Punkt von einem Abstiegsplatz entfernt.

Vor Selbstbewusstsein strotzend peilt der 1. FC Nürnberg einen internationalen Startplatz an. Beim 5:0 gegen St. Pauli blieb der «Club» als zweitbestes Rückrundenteam zum siebten Mal nacheinander unbesiegt und schob sich auf Platz sechs vor. Philipp Wollscheid (3.) und Christian Eigler (14./17./86./87) mit seinem ersten Bundesliga-Viererpack sorgten für klare Verhältnisse. Die dritte Niederlage in Serie brachte die Kiez-Kicker dagegen wieder in die Bredouille.