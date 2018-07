Biathlet Peiffer gewinnt WM-Gold im Sprint

Chanty-Mansijsk (dpa) - Biathlet Arnd Peiffer ist Sprint-Weltmeister. Der 23-Jährige aus Clausthal-Zellerfeld gewann am Samstag bei der WM im russischen Chanty-Mansijsk trotz eines Schießfehlers die erste Gold-Medaille für das deutsche Team. Zweiter wurde der Franzose Martin Fourcade, der 13,0 Sekunden Rückstand auf Peiffer hatte. Weltcup-Spitzenreiter Tarjei Bö aus Norwegen holte Bronze.

Johaug holt WM-Gold über 30 km - Fessel Siebte

Oslo (dpa) - Langläuferin Therese Johaug hat bei den nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Oslo den Titel über 30 Kilometer gewonnen. Die Norwegerin setzte sich am Samstag in 1:23:45,1 Stunden vor ihrer Landsfrau Marit Björgen durch, die somit ihr fünftes Gold verpasste. Dritte wurde die Polin Justyna Kowalczyk. Als beste Deutsche kam Nicole Fessel auf den siebten Platz. Die Oberstdorferin erreichte 3:03,9 Minuten nach der Weltmeisterin das Ziel. Ihre Vereinskollegin Katrin Zeller wurde Zwölfte. Evi Sachenbacher-Stehle aus Reit im Winkl beendete das letzte WM-Rennen der Langlauf-Damen vor rund 100 000 Fans am Holmenkollen auf Rang 13.

Nächste Kugel für Vonn - Riesch nicht auf Podest

Tarvisio (dpa) - Lindsey Vonn hat sich die nächste Kleine Kristallkugel im alpinen Ski-Weltcup gesichert. Die Skirennfahrerin aus den USA belegte am Samstag bei der Abfahrt in Tarvisio in Italien hinter der überlegen siegreichen Schwedin Anja Pärson den zweiten Platz. Das reichte, um sich vor Maria Riesch und zum vierten Mal in Serie die Disziplin-Wertung in der Schussfahrt zu sichern. Riesch büßte bei der vorletzten Abfahrt des Winters einige Punkte ihres Vorsprungs im Gesamtklassement ein. Sie kam auf Platz sechs. Für Vonn war es nach der Kombinations-Kugel vom Freitag die zweite kleine Kristalltrophäe im WM-Winter.

Nach Herz-OP: Janka siegt - Dopfer 12.