Athen/Berlin (dpa) - Die europäischen Sozialdemokraten schließen Militäraktionen in Libyen zum Schutz der Bevölkerung nicht grundsätzlich aus.

Sie müssten aber unter dem Dach der Vereinten Nationen und unter Einbeziehung der Arabische Liga erfolgen, sagte der Vorsitzende der sozialistischen Fraktion im Europaparlament, Martin Schulz, der Nachrichtenagentur dpa am Freitag am Rande einer Sitzung der sozialdemokratischen Partei- und Regierungschefs in Athen.

Die EU will bei einem Sondergipfel Ende kommender Woche in Brüssel über ihre Haltung zu Libyen beraten. «Sollte es zu Militäraktionen ohne die Arabische Liga kommen, wäre das eine Katastrophe», sagte Schulz.