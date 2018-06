Mönchengladbach (dpa) - Mit wiedergewonnener Heimstärke kann Borussia Mönchengladbach doch noch auf den Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga hoffen. Die Gladbacher gewannen mit 2:0 (0:0) gegen 1899 Hoffenheim.

«Wir arbeiten daran, dass wir in Zukunft nur noch dieses Gesicht zeigen. Das hat die Mannschaft heute gut gemacht», befand der neue Gladbacher Trainer Lucien Favre nach dem Spiel. Zwar blieben die Borussen Schlusslicht, konnten den Rückstand auf die rettenden Plätze aber verkürzen. «Jetzt müssen wir eine Serie starten», forderte Kapitän Filip Daems, der per Foulelfmeter das 1:0 erzielte (65.), ehe der überragende Igor de Camargo vor 35 350 Zuschauern zum 2:0 traf (70.).

Die Gäste zeigten eine enttäuschende Leistung. «Wir haben heute keine Punkte verdient. Es ist für mich unverständlich, wie die Mannschaft aufgetreten ist», meinte Hoffenheims Coach Marco Pezzaiuoli.

Eine Woche nach dem schwachen Auftritt in Wolfsburg (1:2) zeigten sich die Gladbacher vor eigenem Publikum wieder verbessert. Favre hatte die Mannschaft gleich auf vier Positionen verändert, drei defensive Mittelfeldspieler aufgeboten und in Camargo nur eine Spitze nominiert. Die Gastgeber hatten nach sieben Minuten durch Juan Arango, der knapp am Tor vorbeischoss, auch gleich die erste Chance.

Die zuletzt verunsicherten Hoffenheimer präsentierten sich auch im Borussia-Park nicht erholt. Trainer Pezzaiuoli vertraute bis auf eine Ausnahme seiner zuletzt gegen den FSV Mainz 05 unterlegenen Elf. Im Sturmzentrum fehlte Vedad Ibisevic in der Startformation, für ihn rückte Gylfi Sigurdsson ins Team. In vorderster Front sollte Millionen-Stürmer Ryan Babel für Gefahr sorgen, der Niederländer blieb allerdings blass.

Die Borussen hatten gleich mehrmals die Gelegenheit zum Führungstreffer. De Camargo und Marco Reus scheiterten kurz nacheinander an Hoffenheims Keeper Tom Starke. Kurz darauf vergab erneut de Camargo freistehend. Die Gäste blieben in der Offensive bis dahin völlig harmlos.

Mit zunehmender Spieldauer erhöhten die Gastgeber den Druck. Vor allem de Camargo sorgte immer wieder für Unruhe in der Hoffenheimer Hintermannschaft, die sich fast allen Gladbacher Angriffsbemühungen widersetzen konnte. Nach einem Foul von Torhüter Starke an de Camargo nutzte Daems die Chance und verwandelte den fälligen Foulelfmeter zum 1:0. In der Schlussphase gelang de Camargo selbst per Kopf das 2:0.