Madrid (dpa) - Der FC Barcelona eilt in der spanischen Fußball-Meisterschaft weiter von Sieg zu Sieg. Der Tabellenführer bezwang in der Primera Division Real Saragossa mit 1:0 und baute den Vorsprung auf Verfolger Real Madrid vorerst wieder auf zehn Punkte aus.

Seydou Keita erzielte in der 43. Minute das entscheidende Tor für den Titelverteidiger, der nicht in Bestbesetzung antrat, aber im 27. Saisonspiel schon den 24. Sieg einfuhr.

Eine gelungene Generalprobe für das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch beim FC Schalke 04 feierte derweil der FC Valencia. Der Tabellen-Dritte gewann nach 0:1-Rückstand noch mit 2:1 bei RCD Mallorca. Pablo drehte mit zwei Toren (33./56.) die Partie, nachdem Ivan Ramis (31.) Mallorca per Elfmeter in Führung gebracht hatte.