Neu Delhi (dpa) - Rubina Ali, Kinderstar aus dem Film «Slumdog Millionaire», hat bei einem Großbrand in einem Slum in Mumbai ihr Zuhause verloren.

Die Zwölfjährige, die in dem oscargekrönten Film ein Mädchen in einem Elendsviertel der indischen Finanzmetropole spielt, wohnte in einer von Hunderten von Hütten, die das Feuer in der Nacht zu Samstag zerstörte, meldeten indische Medien. Die Flammen fraßen auch Andenken an den Film von Regisseur Danny Boyle.

«Wir haben gerade ferngesehen, als ein Nachbar uns wegen des Feuers alarmierte», sagte Rubina. Mindestens 2000 Menschen sollen ihre Wohnungen verloren haben. Mehr als 20 Menschen wurden verletzt, berichtete die Feuerwehr nach Angaben der Nachrichtenagentur PTI.

Rubina erzählte weiter: «Wir sind alle rausgerannt (...) Ich habe alles verloren, Bücher und wichtige Dinge wie Fotos, Zeitungsausschnitte und Andenken an den Film.» Bisher sei noch niemand gekommen, um ihnen zu helfen. Das Feuer in dem Slum in der Nähe des Bandra-Bahnhofes wütete nach Medienberichten drei Stunden, 34 Feuerwehrwagen waren im Einsatz. Tote gab es wohl nicht.

Rubina Ali spielte in dem Kassenschlager von Regisseur Danny Boyle die junge Hauptdarstellerin Latika, die in einem Slum in Mumbai (Bombay) lebt. An ihrer Seite war der Junge Azharuddin Mohammed Ismail zu sehen. Beide Kinder lebten auch in echt im Slum Garibnagar (Stadt der Armen). Nach dem Riesenerfolg des Films boten die Macher den beiden Kindern ein neues Zuhause an.

Azharuddin wohnt bereits in einer neuen Wohnung. Rubinas Familie hatte dagegen für Schlagzeilen gesorgt, weil der Vater angeblich eine teurere Wohnung verlangt hatte, was Boyle ablehnte. Jedoch soll Rubina nach Angaben eines Sprechers der Stiftung bald eine neue Wohnung bekommen.

Die ärmliche Behausung von Rubinas Familie wurde 2009 schon mal abgerissen, was damals international Aufsehen erregte.