Madrid (dpa) - Der FC Barcelona eilt in der spanischen Fußball- Meisterschaft weiter von Sieg zu Sieg. Der Tabellenführer bezwang Real Saragossa mit 1:0 und baute den Vorsprung auf Verfolger Real Madrid vorerst wieder auf zehn Punkte aus. Eine gelungene Generalprobe für das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch bei Schalke 04 feierte der FC Valencia. Der Tabellen-Dritte gewann nach 0:1-Rückstand noch mit 2:1 bei RCD Mallorca.

