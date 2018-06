Hannover (dpa) - Bayern Münchens Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge will nach der 1:3-Niederlage gegen Hannover 96 vor möglichen weiteren Schritten eine Nacht abwarten. «Schlafen werde ich nicht, aber zumindest nachdenken», sagte Rummenigge in «Sky». Der Vorstandschef sprach von katastrophalen acht Tagen für den Fußball- Rekordmeister und sah in den Niederlagen gegen Dortmund, Schalke und jetzt gegen Hannover einen Abwärtstrend. Er sei angeschlagen, da mache er keinen Hehl draus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.