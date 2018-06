Offenbach (dpa) - Am Sonntag ist es vielfach heiter, besonders an den Alpen auch wolkig. Dort sowie in den östlichen Mittelgebirgen schneit es etwas, sonst bleibt es meist trocken. Am Nachmittag wird es aucham Alpenrand zunehmend freundlicher.

Die Tageshöchsttemperaturenerreichen 1 bis 8 Grad, wobei es in Alpennähe und ganz im Ostenam kältesten bleibt, meldete der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Es weht ein frischer Nordwestwind.In der Nacht zum Montag ist der Himmel größtenteils klar. Auch an den Alpen schneit es dann kaum noch. Dabei sinkt die Temperatur auf -2 bis -8 Grad, gebietsweise ist im Osten und Süden strenger Frost unter -10 Grad möglich. Der Wind schwächt sich deutlich ab.