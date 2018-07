Inhalt Seite 1 — Bayern am Tiefpunkt - BVB souverän, Gladbach hofft Seite 2 Auf einer Seite lesen

Düsseldorf (dpa) - Die dritte Niederlage innerhalb von acht Tagen hat die sportliche Krise beim FC Bayern München dramatisch verschärft. Im Mittelpunkt der Kritik steht Trainer Louis van Gaal, dessen Ära beim deutschen Fußball-Rekordmeister vor dem Ende steht.

Während die bei Hannover 96 1:3 unterlegenen Bayern nach dem Pokal- und Meisterschafts-Aus auch noch um die Champions-League-Teilnahme bangen müssen, können die Himmelsstürmer von Borussia Dortmund den Sekt für den Titelgewinn wohl schon kaltstellen. «Bei dem Vorsprung wäre es ja albern, wenn wir nicht Meister werden wollen», sagte Sportdirektor Michael Zorc.

Im Tabellenkeller haben sich Werder Bremen (28 Punkte) mit dem 3:1 beim SC Freiburg, der VfB Stuttgart (25 Punkte) und Borussia Mönchengladbach (22) mit Siegen zurückgemeldet. Den ersten Werder-Erfolg nach sechs Spielen ohne dreifachen Punktgewinn machten Sandro Wagner, Claudio Pizarro und Marko Marin perfekt. Für Freiburg erzielte Torjäger Papiss Demba Cissé per Foulelfmeter das zwischenzeitliche 1:1. Für ihn war es der 17. Saisontreffer. Bremen verbesserte sich auf Rang 14.

Matchwinner beim 4:2 des FSV Mainz 05 beim Hamburger SV war André Schürrle mit zwei Treffern zum 1:1 (56.) und zum 3:2 (82.). Florian Heller (88.) machte den FSV-Erfolg perfekt. Mainz zog mit 43 Zählern an Bayern München (42) vorbei. Der HSV bleibt Siebter.

Eintracht Frankfurt (28) und der 1. FC Kaiserslautern (25) bleiben nach dem 0:0 im direkten Duell in der Rückrunde sieglos, die Hessen sind zudem seit 723 Minuten ohne Torerfolg.

Mit fünf Punkten Rückstand auf Rang drei hat der FC Bayern fast alle Saisonziele verspielt. «Wir haben acht katastrophale Tage hinter uns», sagte Clubchef Karl-Heinz Rummenigge. Präsident Uli Hoeneß forderte Konsequenzen: «Man muss handeln und nicht reden.» Beim Tabellendritten Hannover ergaben sich die Münchner ohne große Gegenwehr und kassierten die siebte Niederlage. Jubelstimmung hingegen bei den Niedersachsen. «Dass wir an Europa denken, ist völlig klar und auch völlig logisch», sagte Trainer Mirko Slomka.

Der würdige Nachfolger des noch amtierenden Titelträgers ist längst gefunden. Mit zwölf Punkten Vorsprung führen die Dortmunder nach dem 1:0 über den 1. FC Köln die Tabelle an. «Wenn man so gut im Rennen liegt, will man das Ding auch gewinnen», sagte BVB-Keeper Roman Weidenfeller. Den Siegtreffer für den souveränen Spitzenreiter erzielte Robert Lewandowski.