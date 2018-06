Ingolstadt (dpa) - Audi hat im vergangenen Jahr so viele Autos verkauft wie nie zuvor. Auch finanziell ist es für die Ingolstädter 2010 vermutlich besonders gut gelaufen. Die VW-Tochter dürfte einen großen Teil des Rekordgewinns der Konzernmutter von mehr als 7 Milliarden Euro eingefahren haben.

An diesem Dienstag (8. März) präsentiert Vorstandschef Rupert Stadler die Bilanz des Konzerns. Freuen dürfen sich auch die Mitarbeiter, die der Konzern mit einem dicken Scheck für die vergangenen zwölf Monate belohnt. Im Schnitt zahlt Audi seinen 42 500 Mitarbeitern in Deutschland 6513 Euro. An den Standorten in Belgien und Ungarn gibt es ähnlich hohe Prämien.

In den ersten Monaten knüpfte der Hersteller nahtlos an das vergangenen Jahr an. Besonders kommt Audi wie den Rivalen BMW und Daimler die ungebrochen wachsende Nachfrage in Fernost, vor allen in China, zugute. Aber auch der wichtige Heimatmarkt hat sich von der tiefen Delle in der Krise mittlerweile erholt.

Im Januar und Februar verbuchte Audi ein Absatzplus von rund 20 Prozent und erwartet schon jetzt das beste erste Quartal in der Unternehmensgeschichte. Bis zum Jahresende will die VW-Tochter mit rund 1,2 Millionen verkauften Fahrzeugen eine neue Bestmarke setzen.