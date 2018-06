Berlin (dpa) - Louis van Gaal bleibt nach Informationen von «Bild.de» vorerst Trainer des FC Bayern München. Das sei das Ergebnis einer fünfstündigen Krisensitzung des Bayern-Vorstands.

Der 58-jährige Niederländer war nach der 1:3-Niederlage des Rekordmeisters bei Hannover 96 massiv unter Druck geraten und hatte keine öffentliche Rückendeckung bekommen. Von offizieller Vereinsseite gab es zunächst keine Bestätigung für die Meldung von «Bild.de». Bayerns Mediendirektor Markus Hörwick deutete auf dpa-Anfrage an, dass am Montag eine Entscheidung in der Trainerfrage bekanntgegeben werden könnte.