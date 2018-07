Ras Ajdir (dpa) - Inmitten des Flüchtlingsdramas in Libyen spielt sich eine besondere Tragödie ab: Die etwa 100 000 schwarzen Gastarbeiter aus den Ländern südlich der Sahara müssen nach Ansicht von Menschenrechtlern ganz dringend raus aus Libyen. Denn sie werden für Söldner gehalten.

Augustine Emianah steht Schlange, um seine Eltern in Ghana anzurufen. Das Zeltlager, in das er sich mit tausenden anderen geflüchtet hat, liegt in Tunesien - zehn Kilometer von der libyschen Grenze entfernt. Wie die meisten der 1000 Ghanaer, die sich im Osten Tunesiens in Sicherheit gebracht haben, hatte Emianah nicht damit gerechnet, dass er Libyen so bald wieder verlassen würde.

Erst im vergangenen Jahr hatte der 30-jährige Stuckateur seine Heimatstadt Accra auf der Suche nach Arbeit verlassen. Auf verschlungenen Wegen kam er über Burkina Faso und Niger nach Libyen, das er schließlich zu Fuß erreichte. «Es war kein leichter Weg», erzählt er. «Aber ich dachte, es würde sich lohnen. Ich wollte mehrere Jahre in Libyen bleiben, Geld verdienen, um es meiner Familie nach Hause zu schicken.»

Aber weniger als ein Jahr nach seiner Ankunft in Libyen haben ihn die Unruhen in die Flucht geschlagen - und der wachsende Argwohn, dem sich Migranten aus Ländern südlich der Sahara in Libyen in diesen Tagen ausgesetzt sehen. Viele werden für Söldner im Dienste von Machthaber Muammar al-Gaddafi gehalten.

Bepackt mit einer Reisetasche mit Handy, CD-Player, Radio und Geldbörse hatte er sich auf den Weg gemacht. In Tunesien angekommen, waren die Kleider, die er am Leib trug, das einzige, was er noch besaß. «Als wir die Grenze erreichten, nahmen uns die Sicherheitsleute alles ab», sagt er.

Andere Westafrikaner im Lager haben ähnliche Geschichten zu erzählen. Unter den Eukalyptusbäumen, die am Rand dieses armseligen Wüstenstreifens gedeihen, zwischen Dattelpalmen, Aloe-Vera-Pflanzen und wachsenden Müllbergen tauschen sie Erinnerungen aus an das, was sie verloren haben.

Sie sind nur ein kleiner Teil der Wanderarbeiter aus den Ländern südlich der Sahara. Nach Angaben des UNHCR, des Flüchtlingswerks der Vereinten Nationen, arbeiteten bis vor kurzem etwa 100 000 von ihnen in Libyen - legal oder illegal.