New York (dpa) - Phil Collins will sich endgültig aus dem Musikgeschäft verabschieden. Das bestätigte der britische Sänger und Schlagzeuger nach Angaben des «Time Magazine». Jahrelanges Spielen und Sitzen vor seinem Schlagzeug sowie die ständige Kritik seiner Musikerkollegen hätten ihm das Leben in den letzten Jahren nicht gerade leicht gemacht, sagte Collins. Er werde viel glücklicher sein, wenn er sich aus dem Geschäft zurückziehe, sagte der Frontmann der Gruppe «Genesis» dem Magazin.

