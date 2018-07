FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro <EURUS.FX1> hat sich am Montag bei der Marke von 1,40 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,3980 Dollar und damit in etwa so viel wie zum Wochenausklang. Ein Dollar war zuletzt 0,7153 Euro wert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitagmittag auf 1,3957 (Donnerstag: 1,3850) Dollar festgesetzt.

Zuletzt hat der Euro stark von der Ankündigung der EZB profitiert, im kommenden Monat möglicherweise den Leitzins anzuheben. Es wäre die erste Zinserhöhung im Euroraum seit der Finanz- und Wirtschaftskrise. Höhere Zinsen lassen eine Währung für Investoren attraktiver erscheinen. Fundamental dürfte es zu Wochenbeginn indes ruhig bleiben. Bei den wenigen Konjunkturdaten handelt es sich um Daten aus der "zweiten Reihe" mit geringer Marktrelevanz.