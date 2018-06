Inhalt Seite 1 — Dax am Rosenmontag kaum verändert Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frankfurt/Main (dpa) - Der Dax ist am nachrichtenarmen Rosenmontag um seinen Schlusskurs der Vorwoche gependelt. Nachdem bis zum Nachmittag noch positive Impulse aus Asien für moderate Gewinne des deutschen Leitindex' gesorgt hatten, schloss der Dax 0,24 Prozent niedriger bei 7161 Punkten.

Auch der Euro auf seinem zwischenzeitlichem Viermonatshoch konnte dem Markt keine entscheidenden Impulse verleihen. Der MDax mittelgroßer Werte hingegen stieg um 0,15 Prozent auf 10 163 Punkte, der Auswahlindex für Technologiewerte TecDax rückte um 0,32 Prozent vor auf 896 Punkte.

Zum Handelsstart hatten laut Händlern Meldungen, dass China den Konsum ankurbeln wolle, die noch unter Druck stehenden Automobilwerte gestützt. Für Bewegung am Markt sorgten später vor allem Nachrichten zu Einzelwerten.

Angetrieben von Übernahmefantasien sprangen die Aktien von Tognum mit plus 23,11 Prozent auf 22,78 Euro auf den höchsten Stand seit November 2007 und an die MDax-Spitze. Der Daimler-Konzern führt zusammen mit dem Motorenbauer Rolls-Royce Gespräche zur Übernahme des Herstellers von Großdieselmotoren. Übernahmespekulationen mit Daimler als alleinigem Interessenten seien zwar nicht neu, meinte ein Analyst. «Einen gemeinsamen Vorstoß mit Rolls-Royce dürfte der Markt dagegen noch nicht auf dem Schirm gehabt haben.» Daimler-Aktien notierten ebenso wie die Papiere von BMW im Plus.

Der Ausblick des Stahlkonzerns Salzgitter auf den Vorsteuergewinn 2011 fiel einem Händler zufolge «erschreckend niedrig» aus. Die Salzgitter-Aktien sackten daraufhin als einer der schwächsten Werte im MDax um 1,56 Prozent auf 56,97 Euro ab. Papiere von Gagfah weiteten ihre starken Verluste vom Freitag aus und fielen um 2,98 Prozent auf 7,50 Euro. Dem Immobilienkonzern droht eine Klage der Stadt Dresden gegen Tochtergesellschaften der Gagfah.

Die Anteilsscheine von Linde stiegen im Dax um 0,18 Prozent auf 112,65 Euro. Die Aktionäre des Industriegase-Herstellers und Anlagenbauers können laut einem Bericht der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» mit einer überraschend hohen Ausschüttung rechnen.

Der Eurostoxx 50 schloss mit Verlusten von 0,59 Prozent bei 2931 Punkten. In Paris und London ging es ebenfalls nach unten. Der Dow Jones Industrial stand zum europäischen Handelsschluss mit 0,65 Prozent im Minus.