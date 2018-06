Berlin (dpa) - In der Diskussion um die Bundeswehrreform hat die FDP vor zusätzlichen Haushaltsbelastungen gewarnt. Ihr haushaltspolitischer Sprecher Otto Fricke forderte Finanzminister Wolfgang Schäuble in der «Bild»-Zeitung auf, am ursprünglichen Ziel festzuhalten und weitere 2,6 Milliarden Euro im Wehretat einzusparen. FDP-Generalsekretär Christian Lindner verlangt Klarheit über die Reformpläne. Es dürften keine Zweifel genährt werden, die Aussetzung der Wehrpflicht stünde wieder zur Disposition, sagte er dem «Hamburger Abendblatt».

